Van'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde gündelik hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla olaylara karışan ve adli makamlar tarafından haklarında arama kararı çıkarılan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

AA'nın haberine göre, bir aylık süren istihbari çalışma sonucunda adresleri tespit edilen ve takibe alınan şahısların yakalanmasına yönelik TEM, KOM ve istihbarat birimlerinden oluşan 97 ekip, 749 personelle 44 adrese eş zamanlı "şafak" operasyonu düzenledi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında cezaevi firarisi de bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ev iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir tabanca, bu tabancaya ait 21 fişek, 31 makineli tüfek mermisi ile kesici aletler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 46 kişiden 10'u tutuklandı.

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