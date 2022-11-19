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Van'da Urartu tapınağı ortaya çıkarıldı

Van'da Urartulara ait Körzüt Kalesi kalıntılarının bulunduğu alanda yürütülen kazı çalışmalarında, rizalitsiz (köşe çıkıntısız) tapınak ile seramik, takı ve sikkeler gün yüzüne çıkarıldı

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AA
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait

    Van'ın Muradiye ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Uluşar Mahallesi'ndeki kayalık alana Urartu Kralı Menua tarafından inşa edilen Urartu Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müzesi başkanlığında 2016'dan sonra ilk kez kazı çalışması başlatıldı.
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait

    AA'nın haberine göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sabahattin Erdoğan'ın bilimsel danışmanlığında, Muradiye Kaymakamlığı ve Belediyesinin de desteğiyle geçen ay başlatılan kurtarma kazısında, 8 metre yüksekliğinde sur duvarları tespit edildi.
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait

    Kalıntıların bulunduğu alanda ayrıca 140 santimetre yüksekliğinde, 8 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde rizalitsiz tapınak, Orta Çağ'a ait sırlı ve sırsız seramikler, oda mezar, bilezik ve boncukları ile Bizans dönemine ait sikke gün yüzüne çıkarıldı.
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait

    "TURİZME KATKI SAĞLAYACAK"

    Kazı alanında incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, Urartu medeniyetinin ilk kalelerinden birinde başlatılan çalışmanın ilçenin turizmine katkı sağlayacağını söyledi.
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait

    Yaklaşık 3 bin yıl önce bölgede yaşayan Urartulara ait eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Aydoğan, "Bölgemizin önemli tarihi eserlerinden biri olacak ve turizme katkı sağlayacak. Buna inanıyoruz" dedi.
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait

    Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan ise Urartu Kralı Minua'ya ait bir tapınak yapısını tespit ettiklerini aktardı. Önemli bir alanda çalışma yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait

    "Bildiğimiz Urartu tapınaklarından farklı olarak rizalitsiz bir tapınak. Urartu kaleleri içindeki en erken tapınak yapılarından biri olduğunu düşünüyoruz. Kaleyi çevreleyen surlar da tapınağımız gibi çok önemli çünkü Urartu kaleleri içinde mevcut yüksekliği en fazla olan surlar. Körzüt Kalesi bu anlamda da çok önemli. Yaklaşık 3 hektarlık alana sahip kalede saray yapıları, depo, tapınak ve kamusal alanlardan oluşan çok ciddi bir yapılaşma söz konusu.
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait

    Kalenin Urartular tarafından kurulduğunu biliyoruz ancak buluntulardan Urartu sonrasında da kullanıldığı görülüyor. Orta Çağ dönemine ait çok sayıda sırlı ve sırsız seramikler, Bizans dönemine ait bir sikke bulundu. Bunlar, Urartu sonrası yerleşimine dair en önemli bulgularımız arasında yer alıyor."
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait

    "KAZILAR UZUN ARADAN SONRA BAŞLADI"

    Van Müze Müdürü Fatih Arap da Urartular dönemine ait önemli bir kazı çalışması yürüttüklerini belirtti.

     
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait

    Kale kalıntısında önemli buluntuların ortaya çıkarıldığını anlatan Arap, "Muradiye Ovası'nda yer alan kayalık tepede yer alan 325x110 metre ölçülerindeki Körzüt Kalesi, Urartu Kralı Minua tarafından milattan önce 810-785 yıllarında inşa edilmiş.
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait

    En erken kalelerden biri. Yapılan kazılarda Kral Minua tarafından inşa edilen rizalitsiz tapınak ve çok sayıda seramik parçaları, takılar gün yüzüne çıkarıldı" diye konuştu.
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait
  • Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait

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