Van'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı - güncel haberler

Van'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı 0:00 / 0:00

DHA

Van'da, dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelere, 49'uncu haftada bir aile daha katıldı. Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 49'uncu haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde "Dağları kurtlara, kuşlara bırakın", "Çocuklarımızı istiyoruz", "Anneler nöbette", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" yazılı dövizlerle yürüdü.

İL BİNASINDAN YÜKSEK SESLE MÜZİK ÇALINDI HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı.