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Haberler Gündem 3. Sayfa Van depreminde firar eden hükümlü yakalandı
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Van depreminde firar eden hükümlü, 11 yıl sonra yakalandı

Van'da 11 yıl önce meydana gelen deprem sırasında cezaevinden kaçan ve 17 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş cezası olan E.D., jandarma operasyonuyla yakalandı

Van depreminde firar eden hükümlü yakalandı
Van depreminde firar eden hükümlü yakalandı
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DHA

Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü, 11 yıl sonra jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın, suç ve suçluların yakalanması ile adalete teslim edilmelerine yönelik çalışması kapsamında, 2011'de Van'daki depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D.'nin, İran'dan Van'a geleceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Başkale ilçesine operasyon düzenledi. Firari hükümlü E.D., yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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