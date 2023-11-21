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        Haberler Spor Futbol İngiltere Van Der Sar'dan flaş Altay Bayındır sözleri - Futbol Haberleri

        Van Der Sar'dan flaş Altay Bayındır sözleri

        Edwin van der Sar'dan Altay Bayındır'ın "En sevdiğim kaleci Edwin van der Sar" sözlerine flaş bir cevap geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 14:36 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:36
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        Manchester United forması giyen Altay Bayındır'a, Edwin van der Sar'den flaş bir yorum geldi.

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        İngiltere Premier League ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altay Bayındır'ın, "En sevdiğim kaleci Edwin van der Sar" sözlerine yer verirken, kırmızı-şeytanların efsane isminden flaş bir yorum geldi.

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        ManU'da emekli olan 53 yaşındaki isim, kulübün Altay paylaşımına ise şu sözlerle cevap verdi:

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        "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında sohbet edeceğiz ama bileceğin gibi benim favorim hala Andre Onana!"

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        Yaz transfer döneminde Inter'den 50 milyon Euro'ya kadroya katılan Onana, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta kalesinde 30 gol görmüştü.

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