Van Gogh´un sergilenmemiş eseri açık artırmada

DHA

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un, Fransa'nın başkenti Paris'in yerleşim yerlerinden Montmarte'deki bir yel değirmenini tasvir ettiği eseri görücüye çıktı.

Hiçbir yerde sergilenmeyen 134 yıllık 'Scène de rue à Montmartre' tablosu, 25 Mart'ta Sotheby's Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor.

1887'den bu yana Fransız bir ailenin koleksiyonunda bulunan ve 100 yılı aşkın süredir kapalı kapılar ardında duran eserin 8 milyon Euro'ya (70.07 milyon TL) alıcı bulması tahmin ediliyor.

Eser satıştan önce 25 Mart'a kadar Sotheby's'in Paris, Amsterdam ve Hong Kong'daki müzayede evlerinde sergileneceği belirtiliyor.