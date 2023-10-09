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        Haberler Gündem Çevre Van Gölü'nde hedefin yarısı tamamlandı

        Van Gölü'nü kirlilikten kurtarma çalışmalarında hedefin yarısı tamamlandı

        Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkartıldı. İkinci ve üçüncü etap çalışmaların sürdüğü proje kapsamında 14 kilometrelik sahil bandından 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarılması hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:23
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        Van Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkartıldı.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında gölün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla başlatılan proje devam ediyor.

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        Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sahilinde başlatılan projenin birinci etabında dip çamuru ve balçık temizliğini tamamlayan ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. etapta çalışmalarını sürdürüyor.

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        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 1 milyon 365 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi.

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        Proje kapsamında 14 kilometrelik sahil bandından 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarılması hedefleniyor.

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        #van gölü
        #çevre haberleri
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