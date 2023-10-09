Haberler Gündem Çevre Van Gölü'nde hedefin yarısı tamamlandı

Van Gölü'nü kirlilikten kurtarma çalışmalarında hedefin yarısı tamamlandı Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkartıldı. İkinci ve üçüncü etap çalışmaların sürdüğü proje kapsamında 14 kilometrelik sahil bandından 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarılması hedefleniyor Anadolu Ajansı Giriş: 09.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:23 facebook

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Van Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkartıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında gölün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla başlatılan proje devam ediyor.