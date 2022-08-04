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Van Gölü'nde ne oluyor? Sahili kapladı, uzmanı sebebini açıklayıp uyardı!

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün Erciş sahillerindeki yosunlaşma kirlilik endişelerini artırdı. Merak konusu olan yosun artışını değerlendiren Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, durumunun sebebini açıklayıp, "Bu aslında bir değişimin işaretini oluşturuyor" diyerek, uyardı. İşte Van Gölü'ndeki son değişimle ilgili detaylar...

Van Gölü'nde ne oluyor?
Van Gölü'nde ne oluyor?
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DHA

Van ile çevresinde son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma, Van Gölü'ndeki su seviyesini düşürürken, Erciş ilçesi Sahilkent Mahallesi'nin 1 kilometrelik bölümünde son günlerde görülmeye başlanan yosun yoğunluğu, tedirginliğe neden oldu.

Van Gölü'nün Erciş sahiline gelenler, kalın yeşil tabakaya anlam veremediklerini belirtti. Sahilkent Mahallesi'nde 7 yıldır deniz bisikleti işletmeciliği yapan, 2 çocuk babası Necdet Sara (61), göldeki durumun kendisini tedirgin ettiğini, müşterilerinin de gölde gezinti yapmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

'YÜKSEK RAKIMDA OLDUĞU İÇİN BİYOLOJİK DÖNGÜ YAVAŞ'

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, durumun, göldeki besin tuzlarının fazlalığından kaynaklandığını söyledi. Akkuş, özellikle su derinliğinin az olduğu bölgelerde sıcaklığın da artmasıyla yosunlaşmanın görüldüğünü ancak ciddi tehlikenin söz konusu olmadığını kaydetti.

GÖLDEKİ BESİN TUZLARININ FAZLALIĞINDAN MI?

Kirliliğe dikkat çeken, bu durumun göldeki değişimin işareti olduğunu anlatan Akkuş, şunları söyledi:

"Van Gölü'nün yüksek rakımda olması sebebiyle biyolojik döngü yavaş yani göle gelen kirliliğin aslında çözülmesi rakımı alçak olan bölgelere göre daha yavaş gerçekleşiyor. Bugün Van Gölü'nün kenarında gezdiğimiz zaman özellikle Mollakasım, Erciş tarafında alglerin aşırı çoğaldığını yani su yosunlarının arttığını kıyılarda yüzeyi kapladığını görüyoruz. Aslında bunun sebebi göldeki besin tuzlarının fazlalığından kaynaklanıyor.

"BU ASLINDA BİR DEĞİŞİMİN İŞARETİNİ OLUŞTURUYOR"

Besin tuzları fazla olduğu zaman sıcaklıkla beraber uygun ortamı buluyor ve çoğalmaya başlıyor. Şu anda Van Gölü için çok ciddi bir tehlike söz konusu değil çünkü burada gördüğümüz miktar, normal görülenlerden çok az bir alanı kaplıyor. Bu aslında bir değişimin işaretini oluşturuyor yani Van Gölü kapalı bir göl. Göle gelen kirliliğin dışarı çıkma şansı yok. Bu sebepten Van Gölü kenarındaki bütün arıtmaların tam kapasite olarak çalışması, göle tek damla kirliliğin girmemesi lazım.

"GÖLE GİREN BESİN TUZLARININ ÖNLENMESİ LAZIM"

Nihayet arıtmalar tam kapasite olarak çalışmazsa biz bugün kısmen küçük alanlarda gördüğümüz bu alg patlamalarını, yosun artışlarını çok daha geniş alanlarda görebiliriz. Akarsulardan veya diğer kaynaklardan gelen azot fosfor girdisi arttıkça göldeki yosunlaşma otomatik olarak artar. Dolayısıyla arıtma tesislerinin tam kapasiteyle çalışıp, göle giren besin tuzlarını önlemesi lazım."

'KİRLİLİK UNSURLARI ÖNLENMEZSE DAHA DA ARTAR'

Gölün yeşile bürünmesinin 'tehlike çanı' olmadığının altını da çizen Akkuş, "Van Gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik alanken, görülen yerler sadece 1 kilometrekare gibi küçük alanı oluşturuyor. Şunu bilmemiz lazım. Van Gölü diğer ekosistemlere göre çok daha hassas, çok daha kırılgan yapıya sahip. Bu sebepten eğer göl kenarındaki kirlilik unsurları önlenmezse bu alanların daha da arttığını, büyüdüğünü göreceğiz. Göller dinamik, değişken bir dengeye sahip. Özellikle sığ kesimlerde sıcaklığın da artmasıyla burada yosunlaşmanın arttığını görüyoruz. Van'ın Mollakasım tarafında hiçbir yıl görülmediği kadar yosunlandığını görüyorsunuz. Bunların önlenmesi için göl kenarındaki arıtmalar tam kapasite olarak çalışmalı" dedi.

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