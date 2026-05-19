Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Van Gölü, rehabilite olacak | Son dakika haberleri

        Van Gölü, rehabilite olacak

        Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Van Gölü'nün rehabilitasyonuyla ilgili önemli adımların atıldığını, bugün önemli bir dönüm noktasında olduklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 20:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Gölü, rehabilite olacak

        Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" çalışmaları için Van'a gelen Ağırbaş, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

        Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de "Sıfır Atık Hareketi"nin başlatıldığını anımsatan Ağırbaş, "2020 yılı itibarıyla da Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Van Gölü ve havzasında çalışmalar başlatıldı. 2020 yılı öncesinde Van Gölü artık yaşamını bitirmek üzereydi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Van Gölü ile alakalı kapsamlı bir eylem planı ortaya kondu." dedi.

        REKLAM

        Van Gölü'nün kurtarılması için ciddi yatırımların yapıldığını belirten Ağırbaş, kentte ileri biyolojik arıtma tesisleri, çöp tesisleri, kanalizasyon hatlarının inşa edildiğini, dip çamuru temizleme çalışmalarının yapıldığını vurguladı.

        Van'da önemli projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Ağırbaş, "Bu ciddi çalışmalarla Van Gölü'nün rehabilitasyonu ile alakalı önemli adımlar atıldı. Bugün artık önemli bir dönüm noktasındayız. Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde bütün kamu kurumlarımızın katılımıyla şehre dair söz söylemek isteyen kim varsa sivil toplum kuruluşlarımız, öğrencilerimiz ve herkesin katılımıyla temmuz ayında çalıştay düzenleyeceğiz." diye konuştu.

        Çalıştayda kentin geleceği ile alakalı eylem planlarını ortaya koyacaklarını anlatan Ağırbaş, şunları kaydetti:

        "Van Gölü ve havzasının 5-10 yıllık eylem planlarını değerlendireceğiz. Bölgenin turizm ve kırsal kalkınmasının sağlanmasını istiyoruz. Bölgede yaşayan insanlarla beraber Van Gölü ile alakalı problemlerin çözülmesini önemsiyoruz. Sıfır Atık Vakfı'nın yaptığı bütün çalışmalarda temel görevlerden bir tanesi sürdürülebilirlik. Yaptığımız bütün çalışmaların sürdürülebilir olmasına biz önem veriyoruz. Bir taraftan da ortak faydayı, ortak paydayı ve ortak aklı çok önemsiyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin biz fikrini dinlemek istiyoruz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin Valiliği'nden kanlı saldırıyla ilgili açıklama

        Mersin'de dün 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi de yaralalan Metin Öztürk ile ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama yapıldı. Öztürk'ün çevresi sarılan evde yakalanacağını anlayınca hayatına son verdiği öğrenildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı