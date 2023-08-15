Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Van'da evin odunluğunda 6 göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da evin odunluğunda 6 göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince tek katlı evin odunluk kısmına düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli de gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki bir evde kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda, tek katlı evin odunluk kısmında 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürüleceği belirtilirken, organizatör olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-08-15 23:43:50

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Van'da Hristiyanlık mimarisine ait tarihi eser ele geçirildi
        Van'da Hristiyanlık mimarisine ait tarihi eser ele geçirildi
        Van'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Yeşilay'ın "Hayat Senin, Sağlıklı Yaşa" projesinin açılışı yapıldı
        Yeşilay'ın "Hayat Senin, Sağlıklı Yaşa" projesinin açılışı yapıldı
        İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kütüphane inşaatını denetledi
        İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kütüphane inşaatını denetledi
        Van'da 8 ayda 20 kişi suda boğuldu
        Van'da 8 ayda 20 kişi suda boğuldu
        Van'da yatağa bağımlı hastaların raporları görüntülü görüşme yöntemiyle düz...
        Van'da yatağa bağımlı hastaların raporları görüntülü görüşme yöntemiyle düz...