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        Tandır evindeki yangın, garaj ile ahıra da sıçradı

        VAN'datandırevinde çıkıp, garaj ve ahıra sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:39 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:40
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        Tandır evindeki yangın, garaj ile ahıra da sıçradı
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        VAN'datandırevinde çıkıp, garaj ve ahıra sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Özalp ilçesi Doğrutay Mahallesi'nde Sıddık Aydın'a ait tandır evinde, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki garaj ile ahıra sıçradı. Bölgeye sevk edilen Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri kontrol altına alıp, söndürdü. Tandır evi, garaj ve ahır kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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