Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Küresel ısınma, 'allı turnalar'ın üreme noktalarını değiştirebilir

        VAN'daçoksayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Erçik Gölü'ne, bahar aylarında gelen ve halk arasında 'allı turna' olarak bilinen flamingolar, havaların soğuması ile tekrar göçe hazırlanıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Prof. Dr. Lokman Aslan, "Eğer ileriki günlerde küresel ısınma devam ederse flamingolar, İran'daki Urmiye Gölü'nde üreme yapamazlarsa; kendilerine yeni üreme yeri tespit eder. Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlar bozulmadan kalabilirse ileriki dönemlerde burası, flamingoların üreme noktası da olabilir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel ısınma, 'allı turnalar'ın üreme noktalarını değiştirebilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'daçoksayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Erçik Gölü'ne, bahar aylarında gelen ve halk arasında 'allı turna' olarak bilinen flamingolar, havaların soğuması ile tekrar göçe hazırlanıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Prof. Dr. Lokman Aslan, "Eğer ileriki günlerde küresel ısınma devam ederse flamingolar, İran'daki Urmiye Gölü'nde üreme yapamazlarsa; kendilerine yeni üreme yeri tespit eder. Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlar bozulmadan kalabilirse ileriki dönemlerde burası, flamingoların üreme noktası da olabilir" dedi.

        Van Gölü Havzası'nın 'kuş cenneti' olarak bilinen Erçik Gölü; kılıçgaga, büyük cılbıt, kara boyunlu, batağan, angıt, yaz ördeği, Van denizi martısı gibi onlarca kuş türünü barındırıyor. Göl, yerli türlerin yanı sıra halk arasında 'allı turna' olarak bilinen flamingolar gibi göçmen kuşlarının konaklama alanını oluşturuyor. Göl, her yıl olduğu gibi bu yıl da güzelliği ile dikkati çeken flamingoları ağırladı. İlkbahar mevsimi ile göle gelen flamingolar, havaların soğuması il tekrar göçe hazırlanıyor.

        'KAR YAĞMADAN TERK EDERLER'

        Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, flamingoların nisan ayında geldiklerini, kasım ayında ise sıcak bölgelere göç ettiklerini söyledi. Mevsim değişikliği nedeniyle bu göçün aralık sonuna kadar sürebileceğini belirten Prof. Dr. Aslan, flamingoların da iklime bağlı olarak yaşam alanlarını ayarladıklarını belirtti. Prof. Dr. Aslan, "Flamingolar, kar yağmadan, sıcaklık eksiye düşmeden, buz oluşmadan; gölden beslemesi tehlikeye gireceği için 3-4 gün önceden buraları terk eder. Yaban hayvanları, büyük meteoroloji uzmanlarıdır" dedi.

        'KÜRESEL ISINMA YABAN HAYATINI ETKİLİYOR'

        Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden yaban hayatının da olumsuz etkilendiğini söyleyen Prof. Dr. Aslan, "Eğer ileriki günlerde küresel ısınma devam ederse flamingolar, İran'daki Urmiye Gölü'nde üreme yapamazlarsa; kendilerine yeni üreme yeri tespit eder. Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlar bozulmadan kalabilirse ileriki dönemlerde burası, flamingoların üreme noktası da olabilir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        En fazla fiyat farkı limonda
        En fazla fiyat farkı limonda
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"

        Benzer Haberler

        Van'da 2 bin 308 vakayı inceleyerek kanser türlerinin haritasını çıkardılar
        Van'da 2 bin 308 vakayı inceleyerek kanser türlerinin haritasını çıkardılar
        Van'da öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı
        Van'da öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı
        Van'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları devam ediyor
        Van'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları devam ediyor
        Erciş'te "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliği düzenlendi
        Erciş'te "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliği düzenlendi
        Van'da kütüphanelere bu yıl 1 milyon kitap desteği verilecek
        Van'da kütüphanelere bu yıl 1 milyon kitap desteği verilecek
        Vanlı ev kadını, kurduğu atölyede 30 çeşit doğal sirke üretiyor
        Vanlı ev kadını, kurduğu atölyede 30 çeşit doğal sirke üretiyor