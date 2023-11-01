Küresel ısınma, 'allı turnalar'ın üreme noktalarını değiştirebilir VAN'daçoksayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Erçik Gölü'ne, bahar aylarında gelen ve halk arasında 'allı turna' olarak bilinen flamingolar, havaların soğuması ile tekrar göçe hazırlanıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Prof. Dr. Lokman Aslan, "Eğer ileriki günlerde küresel ısınma devam ederse flamingolar, İran'daki Urmiye Gölü'nde üreme yapamazlarsa; kendilerine yeni üreme yeri tespit eder. Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlar bozulmadan kalabilirse ileriki dönemlerde burası, flamingoların üreme noktası da olabilir" dedi.

VAN'daçoksayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Erçik Gölü'ne, bahar aylarında gelen ve halk arasında 'allı turna' olarak bilinen flamingolar, havaların soğuması ile tekrar göçe hazırlanıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Prof. Dr. Lokman Aslan, "Eğer ileriki günlerde küresel ısınma devam ederse flamingolar, İran'daki Urmiye Gölü'nde üreme yapamazlarsa; kendilerine yeni üreme yeri tespit eder. Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlar bozulmadan kalabilirse ileriki dönemlerde burası, flamingoların üreme noktası da olabilir" dedi.

Van Gölü Havzası'nın 'kuş cenneti' olarak bilinen Erçik Gölü; kılıçgaga, büyük cılbıt, kara boyunlu, batağan, angıt, yaz ördeği, Van denizi martısı gibi onlarca kuş türünü barındırıyor. Göl, yerli türlerin yanı sıra halk arasında 'allı turna' olarak bilinen flamingolar gibi göçmen kuşlarının konaklama alanını oluşturuyor. Göl, her yıl olduğu gibi bu yıl da güzelliği ile dikkati çeken flamingoları ağırladı. İlkbahar mevsimi ile göle gelen flamingolar, havaların soğuması il tekrar göçe hazırlanıyor.

'KAR YAĞMADAN TERK EDERLER'

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, flamingoların nisan ayında geldiklerini, kasım ayında ise sıcak bölgelere göç ettiklerini söyledi. Mevsim değişikliği nedeniyle bu göçün aralık sonuna kadar sürebileceğini belirten Prof. Dr. Aslan, flamingoların da iklime bağlı olarak yaşam alanlarını ayarladıklarını belirtti. Prof. Dr. Aslan, "Flamingolar, kar yağmadan, sıcaklık eksiye düşmeden, buz oluşmadan; gölden beslemesi tehlikeye gireceği için 3-4 gün önceden buraları terk eder. Yaban hayvanları, büyük meteoroloji uzmanlarıdır" dedi.

'KÜRESEL ISINMA YABAN HAYATINI ETKİLİYOR'

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden yaban hayatının da olumsuz etkilendiğini söyleyen Prof. Dr. Aslan, "Eğer ileriki günlerde küresel ısınma devam ederse flamingolar, İran'daki Urmiye Gölü'nde üreme yapamazlarsa; kendilerine yeni üreme yeri tespit eder. Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlar bozulmadan kalabilirse ileriki dönemlerde burası, flamingoların üreme noktası da olabilir" diye konuştu.