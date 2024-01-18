Erciş'te, fuarda 4 bin kişiye hamsi ikramı VAN´ın Erciş ilçesinde açılan 'Yöresel Ürünler Fuarı'nda 1 ton hamsi, mangallarda pişirilip, yaklaşık 4 bin kişiye ekmek arası ikram edildi.

VAN´ın Erciş ilçesinde açılan 'Yöresel Ürünler Fuarı'nda 1 ton hamsi, mangallarda pişirilip, yaklaşık 4 bin kişiye ekmek arası ikram edildi.

Erciş Kaymakamlığı öncülüğünde, 15 Temmuz Parkı'nda bulunan belediyeye ait etkinlik alanında, 'Yöresel Ürünler Fuarı' açıldı. Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yöresel ürünlerin sergilendiği fuar alanına gelenlere balık ikram edildi. Onlarca kişi tarafından mangallarda pişirilen 1 ton hamsi, yaklaşık 4 bin kişiye, ekmek arası olarak sunuldu.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, "Bugün İnci kefalinin memleketi Erciş'te, 'Yöresel Ürünler Fuarı'mızı açmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımıza da Karadeniz'in incisi olan hamsi ikramında bulunduk. Etkinliğimiz tamamıyla sponsorlarımızın destekleriyle gerçekleşti. Bu vesileyle katılım yapan vatandaşlarımız ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.