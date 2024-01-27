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        Kardan Anıtkabir yapıp, önünde İstiklal Marşı'nı okudular

        VAN'ın Erciş ilçesinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllü eğitim veren öğretmenler, öğrenciler ile birlikte kardan Anıtkabir yaparak, önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:55
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        Kardan Anıtkabir yapıp, önünde İstiklal Marşı'nı okudular
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        VAN'ın Erciş ilçesinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllü eğitim veren öğretmenler, öğrenciler ile birlikte kardan Anıtkabir yaparak, önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

        Erciş´te, sömestir tatilini Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda, öğrencilere gönüllü eğitim vererek değerlendiren 4 öğretmen, öğrencilerin isteği üzerine kardan Anıtkabir yapmaya karar verdi. Öğrencileri ile birlikte kar kütlelerini kalıplarda küpe dönüştüren öğretmenler, sütunlar oluşturarak Anıtkabir yaptı. Çocukların özlemini gideren öğretmenler, sütunlara Türk bayrakları astı. Öğretmenler ve öğrenciler daha sonra da yaptıkları Anıtkabir önünde İstiklal Marşı okudu. 

        `BİZE ANITKABİR´İ MERAK ETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER´

        Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı birim yöneticisi Ayşenur Polat, "Vakfımızda gönüllü öğretmenlerimiz yarıyıl tatiline gitmeyerek öğrencilerimize eğitim veriyor. Çocuklarımız daha önce Anıtkabir'i televizyonlardan gördüklerini, Anıtkabir' e gitmediklerini ve çok merak ettiklerini söyleyince biz de yoğun kar yağışını fırsata çevirdik. Öğretmen, öğrenci iş birliğiyle kardan Anıtkabir yaptık. Daha sonra kardan yaptığımız sütunların üzerine ay yıldızlı bayraklar yerleştirdik. Kardan yaptığımız Anıtkabir'in önüne geçerek İstiklal Marşı okuduk. Bu şekilde öğrencilerimizin merakını giderirken, öğrencilerimize bir gün bile olsa Anıtkabir heyecanını da yaşattık" dedi.

        Alettin Sucular İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Tuğçe Biçer ise Anıtkabir'i daha önce görmediğini belirterek, "Bu durumu da öğretmenlerimize anlatınca onlarda kardan Anıtkabir yapalım dediler. Biz de öğretmen ve 12 kişilik öğrenci arkadaşlarımızla birlikte kardan Anıtkabir yaptık. Ay yıldızlı bayraklarımızı Anıtkabir' in sütunlarına yerleştirdik. Daha sonra hep beraber istiklal marşımızı okuduk. Bizim Anıtkabir özlemimizi bu şekilde gideren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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