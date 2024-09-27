Samanlıktaki yangın, eve sıçramadan söndürüldü
VAN'dasamanlıkta çıkan yangın, yanındaki eve sıçramadan itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
VAN'dasamanlıkta çıkan yangın, yanındaki eve sıçramadan itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Tek katlı samanlık ile içindeki saman balyaları yandı.
İpekyolu ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde Yasin Gidiş'e ait evin yanında bulunan samanlıkta, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla mahalleye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını eve sıçramadan kısa sürede söndürdü. Yangında tek katlı samanlık ile içindeki saman balyalarının büyük kısmı yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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