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        Samanlıktaki yangın, eve sıçramadan söndürüldü

        VAN'dasamanlıkta çıkan yangın, yanındaki eve sıçramadan itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:35
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        Samanlıktaki yangın, eve sıçramadan söndürüldü
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        VAN'dasamanlıkta çıkan yangın, yanındaki eve sıçramadan itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Tek katlı samanlık ile içindeki saman balyaları yandı.

        İpekyolu ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde Yasin Gidiş'e ait evin yanında bulunan samanlıkta, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla mahalleye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını eve sıçramadan kısa sürede söndürdü. Yangında tek katlı samanlık ile içindeki saman balyalarının büyük kısmı yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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