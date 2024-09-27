Samanlıktaki yangın, eve sıçramadan söndürüldü

VAN'dasamanlıkta çıkan yangın, yanındaki eve sıçramadan itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Tek katlı samanlık ile içindeki saman balyaları yandı.

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