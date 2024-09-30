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        Kayıp Iraklı çocuk, bulunup ailesine teslim edildi

        VAN'da kayıp başvurusu yapılan Irak uyruklu S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:41 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:45
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        Kayıp Iraklı çocuk, bulunup ailesine teslim edildi
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        VAN'da kayıp başvurusu yapılan Irak uyruklu S.S.M.A. (14) adlı kız, polis ekipleri tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

        Van'da ailesinin kayıp başvuru yaptığı S.S.M.A. için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla kız çocuğu İpekyolu ilçesinde bir ikamette buldu. Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Çocuk Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hakkında kayıp başvurusu bulunan çocuk 2010 doğumlu S.S.M.A. isimli kızımızın İpekyolu ilçesinde bir ikamette olduğu tespit edilmesi üzerine, 30 Eylül 2024 tarihinde tespit edilen ikamete geçilerek kayıp kızımız S.S.M.A.’ya ulaşılmış ve ailesine kızımızın bulunduğu bilgisi verilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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