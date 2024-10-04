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        Boğazına yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

        VAN'ın Gevaş ilçesinde okulda boğazına yiyecek kaçan 3'üncü sınıf öğrencisi Sabır Fırat Adakan'ı, öğretmeni Mesut Kaçak Heimlich manevrası ile kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:55
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        Boğazına yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        VAN'ın Gevaş ilçesinde okulda boğazına yiyecek kaçan 3’üncü sınıf öğrencisi Sabır Fırat Adakan’ı, öğretmeni Mesut Kaçak Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kızıltaş Mahallesi'ndeki Necibe-Ahmet Coşkun İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Sabır Fırat Adakan, öğle arasında yemek yediği sırada boğazına kaçak yiyecek nedeniyle nefes almakta zorlandı. Hızla sınıftan çıkan Sabır Fırat'ı koridorda bulunan okul idareciler ile öğretmenler fark etti. Öğretmen Mesut Kaçak, hemen Heimlich manevrası uygulayıp, öğrencinin boğazına kaçan yiyeceğin çıkmasını sağladı.

        Fırat'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, o anlar anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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