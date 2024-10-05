Van'da 86 yaşındaki kayıp dronla aranıyor
VAN'dakaybolan Ahmet Ertaş'ı (86) bulmak için 20 kişilik ekip arama yaparken, çalışmalara jandarma havadan dronla destek veriyor.
VAN'dakaybolan Ahmet Ertaş'ı (86) bulmak için 20 kişilik ekip arama yaparken, çalışmalara jandarma havadan dronla destek veriyor.
Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi'nde 30 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Ahmet Ertaş'ın ailesi, jandarmaya başvurdu. Van il ve ilçe Jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Üzerinde cep telefonu da olmayan Ertaş'ın bulunması için jandarma, havadan dronla ekiplere destek veriyor. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, Ertaş'ın kaybolduğu mahalledeki metruk yapılar ile mahalle etraflarında arama yapıyor.
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