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        Van'da 86 yaşındaki kayıp dronla aranıyor

        VAN'dakaybolan Ahmet Ertaş'ı (86) bulmak için 20 kişilik ekip arama yaparken, çalışmalara jandarma havadan dronla destek veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:05
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        Van'da 86 yaşındaki kayıp dronla aranıyor
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        VAN'dakaybolan Ahmet Ertaş'ı (86) bulmak için 20 kişilik ekip arama yaparken, çalışmalara jandarma havadan dronla destek veriyor.

        Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi'nde 30 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Ahmet Ertaş'ın ailesi, jandarmaya başvurdu. Van il ve ilçe Jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Üzerinde cep telefonu da olmayan Ertaş'ın bulunması için jandarma, havadan dronla ekiplere destek veriyor. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, Ertaş'ın kaybolduğu mahalledeki metruk yapılar ile mahalle etraflarında arama yapıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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