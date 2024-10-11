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        Rojin'i arama çalışmaları başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı (2)

        ROJİN'EAİT BAŞÖRTÜYÜ BULAN İTFAİYE ERİ, DHA'YA KONUŞTUVan'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21), arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:35
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        Rojin'i arama çalışmaları başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı (2)
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        ROJİN'EAİT BAŞÖRTÜYÜ BULAN İTFAİYE ERİ, DHA'YA KONUŞTU

        Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21), arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma Sahil Güvenlik, Polis Arama Kurtarma, AFAD, İtfaiye ve gönüllü ekipler, günlerdir arama kurtarma çalışması yaparken, dün saat 15.30'da Bardakçı Mahallesi sahilinde başörtüsü bulundu.

        Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Sinan Avcı (33), Rojin'e ait başörtüyü bulup polise haber verdi. DHA'ya konuşan Avcı, "Diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte dün Van Gölü sahilinde aramalarda bulunduk. Polis ekipleri de o arama kurtarma çalışmalarında vardı. Bardakçı Mahallesi sahiline doğru ilerlerken bir bez parçası fark ettim. Sonra başörtüsü olduğunu fark ettim. Hemen polise haber verdim" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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