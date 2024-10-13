Rojin'i arama çalışmalarında kadavra köpekleri de kullanılıyor (2)

‘SUALTI KADAVRA ARAMA KÖPEĞİ DE KULLANILACAK ‘

Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan su altı kadavra arama köpeğinin de yarın itibariyle kullanılacağı belirtildi. Jandarma Sahil Güvenlik, Polis Arama Kurtarma, AFAD, İtfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarına destek amaçlı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ayrıca özel bir ekibin de geleceği bildirildi.