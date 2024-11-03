Saldırıda hayatını kaybeden hastane görevlisi, son yolculuğuna uğurlandı

VAN'ın Erciş ilçesinde gözaltına alınıp, sağlık kontrolüne götürülen husumetlisi Aydın Tokay’a yönelik G.D.'nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden hastane görevlisi Emrah Budak (42), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında ilçe merkezindeki Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’nin acil servis girişinde meydana geldi. 'Kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından dün gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için polis ekipleri tarafından hastaneye getirilen Aydın Tokay, husumetlisi olduğu öne sürülen G.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. G.D.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlarla Tokay ile hastane görevlisi Emrah Budak ve 1 kadını yaraladı. G.D., polis tarafından bacaklarından vurularak yakalandı. Hastanede tedaviye alına yaralılardan Aydın Tokay ile Emrah Budak hayatını kaybetti.

HASTANE GÖREVLİSİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Emrah Budak'ın cenazesi, ilçeye bağlı Alkanat Mahallesi’ndeki camiye getirildi. Buradaki törene Van Valisi Ozan Balcı, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, kurum müdürleri, Budak'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından Budak'ın cenazesi Alkanat Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Emrah Budak'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.