Bakan Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'nin açılışını yaptı (2)

‘TARİHİBİR ANA TANIKLIK EDİYORUZ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli’nin açılışına katıldı. Açılışta Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Van Valisi Ozan Balcı, Hakkari Valisi Ali Çelik, Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, partililer ve vatandaşlar da yer aldı. Bakan Uraloğlu'nu taşıyan araç ve beraberindeki konvoy, hizmete açılan tünelden giriş yaptı.

Güzeldere Geçidi'nin tarihi İpekyolu üzerinde yüzyıllar boyunca Urartular, Medler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok farklı medeniyet ve kültürün etkileşimine sahne olmuş tarihi bir mevki olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Nice ticaret kervanları, göçmen milletler ve ordular bu geçitten geçerek tarihin akışını değiştirdi. Güzeldere Tüneli'mizin Van-Hakkari yönündeki tüpünü açarak bizler de burada tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Çünkü özellikle kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartları, ulaşımı güçleştirirken, ekonomik ve sosyal hayatı da olumsuz etkilemekteydi. Bugün, bu zorlu coğrafyayı aşarak, iki şehrimiz arasındaki bağları daha da güçlendirdiğimiz gibi bölgenin sosyo-ekonomik yapısında da yeni bir çığır açıyoruz. Geçim kaynağı sınır ticareti, hayvancılık ve tarıma dayalı olan bölge insanımızın ekonomik ve sosyal gelişimine de önemli katkılar sağlayacağız. Van ile Hakkari illerimiz arasındaki devlet yolumuz; Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlaması bakımından uluslararası ticaret faaliyetlerimiz açısından büyük önem taşımaktadır "dedi.

"Hamdolsun yolumuzun 38 kilometrelik kesimini tamamlamanın ve 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere tünelimizin Van-Hakkari tüpünü bitirerek hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah diğer tüpü de 2025 yılı yazında tamamlayacağız. Van Başkale Güzeldere Geçidi'nde bulunan 9 kilometrelik 32 virajları 4 kilometrelik varyant ve Güzeldere Tüneli ile geçip güzergahı daha konforlu hale getirdik. Böylece kış aylarında kar mücadelesinin yoğun olarak yapıldığı, ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesimini baypas ederek yüksek bir standarda kavuşturduk. Artık yol güvenliğini tehdit eden çığ, kar, tipi ve buzlanma gibi zorlu hava şartları nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan 32 Virajları ortadan kaldırdık. Van ve Hakkari'yi birbirine daha da yakınlaştırdık. Tünel ile 32 virajı ortadan kaldırıp, yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük" diye konuştu.

AKARYAKITTAN YILLIK 145,7 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK

Proje sayesinde zamanında 72,2 milyon lira, akaryakıttan da 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 549 ton azaltarak Güzeldere Geçidinin ve Van'ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız. Artık kışın çetin şartları, bölge insanımızın, yolu kullanan sürücülerimizin ve nakliye sektöründe çalışan şoförlerimizin günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecektir. Bölgedeki sınır ticaretini daha da canlandıracak ve turizm faaliyetlerini geliştirecektir. Ülkemizin ekonomik kalkınması için ulaştırma ve altyapı sektörlerinin stratejik önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Yol sayesinde yatırım gelir. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım sayesinde üretim olur, ticaret gelişir. Ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Bu gerçeğin ışığında son 22 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 280 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Doğu-batı, Kuzey-Güney demeden ülkemizi yüksek standartlı yol ağıyla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz varken, bugün toplam 68 bin 549 kilometrelik kara yolu ağımızın 29 bin 653 kilometresi bölünmüş yol ağından oluşuyor ve 81 ilimizin 77'si birbirine bölünmüş yollarla bağlı. 2002 yılında 1714 kilometre olan otoyol ağımızı da son 22 yılda yapılan 2 bin 82 kilometre ile birlikte 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Ülkemiz genelinde 2002 yılına kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel yapılmışken 767 kilometreye çıkardık. Aynı şekilde 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğumuzu da 790 kilometreye ulaştırdık. Tüm ülkemizde olduğu gibi Van'ın da ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı bir önem veriyor ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Gün içerisinde Van'da yapım çalışmaları devam etmekte olan en az Güzeldere Tüneli kadar önemli olan Van Çevre Yolu'muzda da incelemelerde bulunacağız. Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş Yolu'na bağlanan bu yolumuzu da 41 kilometre uzunluğunda ve bitümlü sıcak karışık kaplamalı 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli bölünmüş yol standardında projelendirdik. Projemizi tamamlayıp hizmete sunduğumuzda şehir merkezinde meydana gelen trafik yoğunluğu rahatlatacak, şehir içinden bölgedeki yerleşkelere yüksek standartlı ulaşım imkanı tesis edeceğiz. Bölge illerinin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarına ulaşımını bölünmüş yol konforuyla sağlayacağız. Van Çevre yolumuz tamamlandığında zamandan 1,4 milyar lira, akaryakıttan 200 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1,6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 15 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu düşüncelerle Güzeldere Tüneli'nin başta Van ve Hakkâri olmak üzere tüm bölge halkı ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, projede emeği geçen ve bu önemli aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum.".