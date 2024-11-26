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        Van'da kent merkezinde kar yağışı etkili oldu

        VAN'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:42 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:45
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        Van'da kent merkezinde kar yağışı etkili oldu
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        VAN'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Kent merkezine yağan ilk kar vatandaşları sevindirirken, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün yüksek kesimlere yağan kar, akşam saatlerinde de Van kent merkezinde etkili oldu. Şehir merkezinin kırsal mahallelerinde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kar altında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, kent merkezine yağan mevsimin ilk karına sevinirken, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, trafikte aksama olmaması için kent merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.

        Van kent merkezine kar yağmasından mutlu olduklarını belirten vatandaşlar "Kar yağışına çok sevindik. Buranın güzelliği kar ile oluyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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