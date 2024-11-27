Van'ın 3 ilçesinde okullara 'kar' tatili

VAN'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Van'ın İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçesinde kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli kamu görevlileri de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayıldı.

Konuya ilişkin Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji bölge müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilimiz genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının -6 dereceye düşeceği öngörüsüyle oluşacak buzlanma ve don olayı neticesinde kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası bir kaza riskine karşı; ilimiz İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde 28.11.2024 perşembe günü resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.