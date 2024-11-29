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        Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

        VAN'da jandarmanın son bir haftada yaptığı yol kontrollerinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 75 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:15
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        Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı
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        VAN'da jandarmanın son bir haftada yaptığı yol kontrollerinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 75 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 19’u tutuklandı.

        İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından 18-24 Kasım tarihleri arasında icra edilen 2 bin 178 devriye faaliyetinde 80 bin 958 kişi ile 70 bin 522 araç kontrol edildi. Kontrollerde dolandırıcılık, terör, hırsızlık, uyuşturucu, kaçakçılık ve diğer suçlardan haklarında arama kararı bulunan 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 56 kişi ise jandarma ve savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Öte yandan, jandarmanın atlı birlikleri de İran'a sınırı bulunan Özalp ve Saray ilçelerindeki sınırda kaçak göçmen geçişlerinin olduğu bölgelerde de kontrollerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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