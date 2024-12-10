Yazın girdikleri Van Gölü'nde sararan saçları, kışın eski haline döndü

VAN'ın sahildeki Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve yaz aylarında girdikleri Van Gölü'nün sodalı sularında saçları sararan çocuklar, kış aylarının gelmesi ile birlikte normal hallerine döndü.

Türkiye'nin en büyük gölü olan ve denizden yüksekliği 1700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 451 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekerken, sodalı suyu ile de saçlarda renk değişimine neden oluyor. Özellikle sahildeki yerleşim birimlerinde yaşayan ve yaz aylarında sıklıkla Van Gölü'ne girenlerde görülen saç rengi değişimini Demirören Haber Ajansı