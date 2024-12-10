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        Yazın girdikleri Van Gölü'nde sararan saçları, kışın eski haline döndü

        VAN'ın sahildeki Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve yaz aylarında girdikleri Van Gölü'nün sodalı sularında saçları sararan çocuklar, kış aylarının gelmesi ile birlikte normal hallerine döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:10
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        Yazın girdikleri Van Gölü'nde sararan saçları, kışın eski haline döndü
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        VAN'ın sahildeki Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve yaz aylarında girdikleri Van Gölü'nün sodalı sularında saçları sararan çocuklar, kış aylarının gelmesi ile birlikte normal hallerine döndü.

        Türkiye'nin en büyük gölü olan ve denizden yüksekliği 1700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 451 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekerken, sodalı suyu ile de saçlarda renk değişimine neden oluyor. Özellikle sahildeki yerleşim birimlerinde yaşayan ve yaz aylarında sıklıkla Van Gölü'ne girenlerde görülen saç rengi değişimini Demirören Haber Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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