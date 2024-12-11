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        Van'daki zincirleme kazalar; 9'u ağır, 30 kişinin tedavisi sürüyor

        VAN-Erciş kara yolunda meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada yaralanan 83 kişiden 53'ü taburcu edildi, 9'u ağır 30 kişinin tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:45
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        Van'daki zincirleme kazalar; 9'u ağır, 30 kişinin tedavisi sürüyor
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        VAN-Erciş kara yolunda meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada yaralanan 83 kişiden 53'ü taburcu edildi, 9'u ağır 30 kişinin tedavisi sürüyor.

        Van-Erciş kara yolunun 35 ve 40'nci kilometrelerindeki kırsal Göllü Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde 5 kilometre arayla 2 ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, otobüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı kazalarda Bedia Ertuğrul olay yerinde hayatını kaybetti, 51 olarak açıklanan yaralı sayısı da sonradan hastaneye gelenlerle birlikte 83’e çıktı. Yaralılar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Sağlık müdürlüğü yetkilileri, 83 yaralıdan 53'ünün taburcu edildiğini, 30'unun tedavilerinin sürdüğünü kaydetti. Tedavileri süren 30 yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

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