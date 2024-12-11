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        Van'daki zincirleme kazalar; 9'u ağır, 30 kişinin tedavisi sürüyor (2)

        KAZA,BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ARAÇ İÇİ KAMERASINDAVan'da dün meydana gelen zincirleme kazalardan ilki, kazaya karışan Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:00
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        Van'daki zincirleme kazalar; 9'u ağır, 30 kişinin tedavisi sürüyor (2)
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        KAZA,BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

        Van’da dün meydana gelen zincirleme kazalardan ilki, kazaya karışan Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Şoför Harun Bucak'ın kaza anındaki soğukkanlılığının olası can kaybı sayısının artmasının önüne geçtiği belirtildi.

        Görüntülerde, Muradiye ilçesi seferi yapan otobüsün şoförü Harun Bucak’ın önlerinde yaşanan kazayı görüp, direksiyonu kırdığı ve aracın kaldırıma çıktığı görüldü. Sürücü Bucak, önce otobüsün kapılarını açarak yolcuların tahliyesini sağladı. Tahliye sırasında, yolcular otobüsü boşaltırken arkadan gelen başka bir araç otobüse çarptı. Yaklaşık 1 dakika sonra da yine bir aracın kazaya karıştığı görüldü.

        Otobüs şoförü Harun Bucak, kazayı fark ettiğinde ayağını frene tedbirli attığını belirterek, “Öndeki kaza yapan araçların içerisine dalmamak için otobüsü kaldırıma çıkardım. Kaldırıma çıktığımda aracım durdu ve yolcularda bir sıkıntı olmadı. Kendim de sonradan aşağı indim. Yolcular bana ‘Kazanın içerisine girseydik çok kötü olacaktı. Allah razı olsun’ dediler. Beni tek tek öptüler. Biz indikten sonra da 3 araç arkadan otobüse çarptı. Bir araç da takla atarak geldi. Çok şükür yaralanmalarla bu faciayı atlattık. Daha büyük can kayıpları da olabilirdi" diye konuştu.

        Yaşanan kazanın ardından otobüs içerisindeki yolcular ise şoförün davranışını takdir ederek ilk kazada bir şeyin yaşanmadığını, arkadan gelen araçların kazayı daha büyük boyuta taşıdığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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