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        Van'da kar yağışı etkili oldu; Van-Bahçesaray karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı (2)

        VANGENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİVan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 23:22 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:22
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        Van'da kar yağışı etkili oldu; Van-Bahçesaray karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı (2)
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        VANGENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

        Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Konuya ilişkin Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 13.12.2024 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. (RAM ve Rehabilitasyon merkezleri dahil) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır." denildi.

        Behçet DALMAZ/VAN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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