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        Urartuların dili başkentleri Van'da öğretiliyor

        VAN'da yaklaşık 3 bin yıl önce hüküm süren Urartulara ait olup, dünyada da çok az kişinin bildiği Urartuca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) seçmeli ders olarak okutuluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:05
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        Urartuların dili başkentleri Van'da öğretiliyor
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        VAN'da yaklaşık 3 bin yıl önce hüküm süren Urartulara ait olup, dünyada da çok az kişinin bildiği Urartuca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) seçmeli ders olarak okutuluyor. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik verilen Urartuca dersi, Urartu yazıtlarına da ışık tutuyor. YYÜ Edebiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Orhan Varol, "Urartuca 3 bin yıl önce yaşamış ölü bir dil. Fakat yazıtlardaki bazı sözcükler anlamlarıyla yaşamaya devam ediyor. Yeni yazıtlar ortaya çıkıyor. Dilin anlamsal içeriği anlaşılmaya çalışıyor" dedi.

        Yaklaşık 3 bin yıl önce yaşayan ve başkentleri Van olan Urartuların kullandığı Urartuca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde seçmeli ders olarak veriliyor. 2017 yılından bu yana lisans ardından da yüksek lisans öğrencilerine yönelik verilen Urartuca dersi, Urartu yazıtlarına da ışık tutuyor. Günümüzde sadece Urartu yazıtlarında karşılaşılan Urartuca dilinin ders olarak verildiği bölümde, şu anda 4'ü yüksek lisans 19 öğrenci eğitim görüyor.

        'URARTUCA 3 BİN YIL ÖNCE YAŞAMIŞ ÖLÜ BİR DİL'

        YYÜ Edebiyat Fakültesi Dil Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Orhan Varol, "Urartuca 3 bin yıl önce yaşamış ölü bir dil. Fakat yazıtlardaki bazı sözcükler anlamlarıyla yaşamaya devam ediyor. Yazıtların çözümleme çalışmaları da 200 yıldır devam ediyor. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Yeni yazıtlar ortaya çıkıyor. Dilin anlamsal içeriği anlaşılmaya çalışıyor. Bu dil, Van YYÜ Arkeoloji Bölümü öğrencileri için lisans ve yüksek lisans seviyesinde öğretilmeye devam ediliyor. Öğrenciler, çok çaba emek harcarlarsa bilgi seviyelerini artırırlar. Urartuca bölgede yapılan çalışmalar için önemli. Urartu yazıtlarının kullanımsal yönleri, turistik potansiyelleri de var. Dil bilim çalışmaları için önemli bir veri kaynağıdır. Şu anda arkeoloji bölümünde 15'e yakın, yüksek lisans seviyesinde ise 4 öğrencimiz var. Geçmiş yıllarda bu eğitimi alan ve kendini ilerleten öğrenciler de var. Yazıtlar konusunda, turistik materyal potansiyeli oluşacak şekilde o yazıtları taşlara işleyen öğrenci arkadaşlarımız da var" dedi.

        'POTANSİYEL OLDUĞU BİR GERÇEK'

        Urartuca ile ilgili dünyanın bazı şehirlerinde çalışma yapanların olduğunu da belirten Doç. Dr. Varol, "Bu dil öğrencilerin ilgisi çekiyor. Bu dilin farklı boyutlarda da örneğin turizmde de imkan kapısı ve farklı alanlarda da çalışmak için potansiyel olduğu bir gerçek. Rehberlik yapmak isteyen öğrenciler var. Bu öğrenciler yazıtların içeriğindeki bilgileri yerli yabancı turistlere sunabildikleri zaman daha da ön planda olabiliyorlar" diye konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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