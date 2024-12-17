20 metrekarelik atölyesinde 'reşik' ayakkabı üretip Avrupa'ya gönderiyor

VAN'da 20 metrekarelik atölyesinde 37 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mecit Emen (56), geçmişi bir asır öncesine dayanan, keçi kılından yapılan, Urartuların ve yöresel motiflerle süslenen 'reşik' adlı yöresel ayakkabıların üretimini yapıp yurt içine ve yurt dışına satıyor. Emen, unutulmaya yüz tutmuş reşik ayakkabıların ter, kaşıntı, mantar, koku yapmadığını ve su geçirmediğini bu nedenle de birçok Avrupa ülkesinden sipariş aldığını söyledi.

Vanlı Mecit Emen, babasından kalma ayakkabı tamirciliği mesleğini 37 yıldır aralıksız sürdürüyor. Van ve çevresinde bir asır önce keçi kılından yapılarak kullanılan ve başta Urartuların kullandığı motifler olmak üzere çeşitli yöresel motiflerle süslenen 'reşik' adı verilen yöresel ayakkabılar da, Vanlı ayakkabı ustası Mecit Emen'in işlettiği 20 metrekarelik tamir evinde üretiliyor. Yöresel ayakkabıların hammaddesini oluşturan keçi kılları ip haline getirilerek işleniyor, ardından da koyunyünü kullanılarak desen veriliyor. Emen'in, ürettiği 'reşik' ayakkabıları yurt dışından da talep görüyor.