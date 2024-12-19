Gençlerde dünya şampiyonu judocu Işıl, büyüklerde de Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

MOĞOLİSTAN'da düzenlenen 'Uluslararası Judo Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 63 kiloda kuraşta dünya şampiyonu olan Işıl Sinem Aydın (16), şimdi de büyükler kategorisinde yarışmak için 'Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor. Aydın, hedefine ulaşmak için her gün İpekyolu Kapalı Spor Salonu'nda antrenman yapıyor.

Vanlı Işıl Sinem Aydın'ın yeteneği, annesi Gülder Başer Aydın'ın müdür yardımcılığı yaptığı Fevzi Geyik Oratokulu'nda 7 yıl önce antrenörü Rakip Aslan tarafından keşfedildi. Aydın, ilk antrenmanlarını okulun koridorunda yapmaya başladı. Daha sonra İpekyolu Belediyesi bünyesindeki spor kulübünde çalışmalara başladı. Judo ve kuraş sporunda kendisini geliştirip Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne giren Aydın, 2022'de katıldığı judo yarışmasında yıldızlarda Türkiye Şampiyonu, 2023'te Balkan üçüncüsü, aynı yarışmada kuraşta 57 kiloda Balkan Şampiyonu oldu.

Milli takıma seçilen Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Işıl Sinem Aydın, Moğolistan'ın Ulanbator kentinde 2-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen uluslararası şampiyonada gençler kategorisinde ise 63 kiloda kuraşta dünya şampiyonu oldu. Işıl Sinem, 2025’te düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda madalya almayı hedefliyor.

Antrenörü Rakip Aslan nezaretinde İpekyolu Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda antrenmanlarını yapan Aydın, başarısını ailesine ve antrenörüne borçlu olduğunu söyledi. Tek hedefinin Avrupa şampiyonu olmak olduğunu belirten Işıl Sinem Aydın, "Judo sporuna 7 yıl önce başladım. Aynı zamanda kuraş ve kuşak branşlarında da derecelerim var. Bu spora annemin görev yaptığı ortaokuldaki koridorda antrenman yaparak başladım, daha sonra İpekyolu Spor Kulübü'nde antrenmanlarıma devam ettim. Şu anda da Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışmalara katıldım. İlk olarak kuraşta Türkiye şampiyonu oldum, daha sonra bu yıl Moğolistan'da yapılan uluslararası judo ve kuraş şampiyonasına katıldım. Bu şampiyonada 63 kiloda gençlerde kuraşta dünya şampiyonu oldum. Daha sonra yapılan yarışmalarda ise Türkiye ve Balkan şampiyonluklarım var. Şu anda da 'Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Tek hedefim Van'ı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve benden sonraki sporculara da örnek olmaktır" diye konuştu.