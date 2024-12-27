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        Van'da kar yağışı; Bahçesaray kara yolu trafiğe kapatıldı (2)

        TIR'LARYOLDA KALDIVan-Hakkari kara yolu üzerindeki Başkale ilçesine bağlı Kelegom bölgesinde bazı TIR'lar kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalınca diğer araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:58 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:00
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        Van'da kar yağışı; Bahçesaray kara yolu trafiğe kapatıldı (2)
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        TIR’LARYOLDA KALDI

        Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Başkale ilçesine bağlı Kelegom bölgesinde bazı TIR'lar kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalınca diğer araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan bazı araçların TIR'lara çarpması sonucu hasarlı kazalar meydana geldi. Yolda kalan araç ve TIR'lar, karayolları ekiplerinin yolu açıp tuzlama çalışması yapması ile kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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