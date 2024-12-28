Van'da çığ altında kalarak öldü

Muradiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde yaşayan Yaver Kurt (44) dün akşam saatlerinde evdeki suyu kesilince içme suyu hattının bulunduğu bölgeye gitti. Kurt, burada düşen çığın altında kaldı. Kurt'tan haber alamayan mahalleli, jandarmaya haber verdi. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede Kurt'un cansız bedenini bulundu. Kurt, bugün Beşparmak Mahallesi'nde toprağa verildi.

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