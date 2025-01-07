Van'da 36 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
VAN'ın Edremit ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 27 kilogram esrar ile 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
VAN'ın Edremit ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 27 kilogram esrar ile 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları kapsamında; Edremit ilçesindeki bir adreste uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine polis ekiplerince adrese operasyon düzendi. Evde yapılan aramada 27 kilogram esrar ile 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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