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        Van'da 36 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

        VAN'ın Edremit ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 27 kilogram esrar ile 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:45 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:50
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        Van'da 36 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
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        VAN'ın Edremit ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 27 kilogram esrar ile 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları kapsamında; Edremit ilçesindeki bir adreste uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine polis ekiplerince adrese operasyon düzendi. Evde yapılan aramada 27 kilogram esrar ile 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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