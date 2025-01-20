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        Van'da 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        VAN'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 09:14 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:20
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        Van'da 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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        VAN'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van’da dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Kent genelinde 98 mahalle ve 157 mezra olmak üzere 255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerdeyse yaklaşık 25 santimetreye kadar ulaştı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezindeki ana caddelerde de kar temizleme çalışması yapıldı. Belirli noktalara toplanan kar kütleleri kamyonlarla il dışına taşınıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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