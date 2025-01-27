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        Van'da 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltında

        VAN'dadüzenlenen eş zamanlı baskınlarda 55 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:35
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        Van'da 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltında
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        VAN'dadüzenlenen eş zamanlı baskınlarda 55 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, İpekyolu ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 25 kilo 300 gram eroin, 21 kilo 300 gram metamfetamin ve 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 5 şüpheli yakalanırken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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