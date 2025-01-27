Van'da 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, İpekyolu ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 25 kilo 300 gram eroin, 21 kilo 300 gram metamfetamin ve 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 5 şüpheli yakalanırken, soruşturma sürüyor.

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