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        Müzik öğretmeninin 41 yıl önce söylediği türkü, yoğun ilgi gördü

        MÜZİK Öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın 41 yıl önce söylediği 'Heybeller Bellerde' adlı Van türküsü, videosu ortaya çıkınca büyük beğeni topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:30
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        Müzik öğretmeninin 41 yıl önce söylediği türkü, yoğun ilgi gördü
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        MÜZİK Öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın 41 yıl önce söylediği 'Heybeller Bellerde' adlı Van türküsü, videosu ortaya çıkınca büyük beğeni topladı. Sosyal medyada akım haline gelen türkü, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Üzan, bu durumun kendisini çok duygulandırdığını belirterek, türkünün yeni versiyonunun da çok yakında yayınlanacağını söyledi.

        Van'da, 1984 yılında ilkokul öğrencisi olan Arzu Zorer Üzan, TRT ekranlarında yayınlanan program için 'Heybeller Bellerde' adlı Van türküsünü seslendirdi. Aradan geçen 41 yılın ardından Üzan’ın o dönemdeki performansının yer aldığı video ortaya çıkınca kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video birçok kişi tarafından paylaşıldı. Şimdilerde TEV İfakat Yavuz Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Üzan, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da binlerce mesaj aldığını belirterek, “Görüntüler 1984 yılında ilkokul çağlarında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir koro etkinliğiydi. Türkünün bestecisi Mehmet Kürşat. TRT ekranlarında Van şivesiyle söylediğim bir Van türküsüydü. Yıllar sonra çıkan bu videonun şimdilerde sıkça paylaşılıp bu kadar beğenilmesi beni çok mutlu etti” dedi.

        ‘TÜRKÜ BİR AKIMA DÖNÜŞTÜ’

        Türkünün, Van şivesiyle söylendiğini ve kentin kültürünü, yemeklerini anlatan bir türkü olduğunu ifade eden Üzan, “Tamamen Van kültürünü insanlara yansıtan ve insanlarında bu durumdan hoşnut olduğu bir türkü. Yıllar sonra ortaya çıktıktan sonra insanlar bu sesi kullanıp videolar çekmeye başladı. Çok sempatik videolar gelmeye başladı ve bu Türkiye'de bir akıma dönüştü. Çok mutluyum. Çünkü türkünün tanınması demek Van'ın tanınması demek" diye konuştu.

        Bu videonun bu kadar beğenilmesini de insanların türküleri, eskiyi özlemin olduğunu belirten Arzu Zorer Üzan, yakın zamanda da bu türkünün yeni versiyonun tekrar yayınlanacağı söyleyerek, “41 yıl önce söylediğim bu türkü çok beğenildi. Beğenilmesini de şöyle düşünüyorum. İnsanların türkülerimizi, eskiyi özlemeleri ve o videodaki çocukların neşesi, öz güveni, mutluluğu insanları etkiledi. Bu videoyu beğenen insanlardan çok fazla mesajlar alıyorum. Videonun yeni versiyonunu yapın diye. Yakın zamanda bununla ilgili bir projemiz olacak" ifadelerini kullandı.

        Babasının da öğretmen olduğunu ve keman çaldığını, bu nedenle müzik ile iç içe büyüdüğünü belirten Üzan, "Babam öğretmendi. Keman çalardı. Müzik ile iç içe büyüdüm. Küçüklüğümde hep müzik öğretmeni olmak istiyordum. Nasip oldu, müzik öğretmeni oldum. Branşımı, mesleğimi ve öğrencilerimi çok seviyorum" dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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