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        Oğlu PKK tarafından kaçırılan anne: Öldüğüne inanmıyorum, beni duyuyorsan gel teslim ol

        VAN'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 96'ncı haftada da DEM Parti binası önüne yürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:47 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:50
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        Oğlu PKK tarafından kaçırılan anne: Öldüğüne inanmıyorum, beni duyuyorsan gel teslim ol
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        VAN'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 96’ncı haftada da DEM Parti binası önüne yürüdü. Yürüyüşe kaçırılan oğlu Yetiş için katılan Saliha Mert, "PKK, 2016'da oğlumun ölüm haberini bana gönderdi. Ama ben öldüğüne inanmıyorum. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel teslim ol. Seni çok özledim, sana hasret kaldım" dedi.

        Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 96'ncı haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. Seslerinin duyulmasını engellemek için DEM Parti'de çalınan yüksek sesli müziğe tepki gösteren aileler, ‘Kahrolsun PKK’, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

        'EVLATLARIMIZI ALMADAN BU KAPIDAN AYRILMAYACAĞIZ'

        Eyleme katılan Saliha Mert, oğlu Yetiş'in 2015'te henüz 23 yaşında iken kaçırıldığını, bugüne dek ondan haber alamadığını belirterek, "PKK, 2016 da oğlumun ölüm haberini gönderdi ama ben öldüğüne inanmıyorum. Evladımı istiyorum. Evlatlarımızı almadan bu kapıdan ayrılmayacağız. PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Yetiş, oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel teslim ol. Seni çok özledim. Sana hasret kalmışım, her neredeysen çık gel. Hani sen onları sevmiyordun. Sen ölmedin, sen yaşıyorsun. Gel seni bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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