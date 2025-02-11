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        Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis (3)

        ZEYDANBELEDİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTIDiyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararından sonra kalabalık bir grup Van Büyükşehir Belediye binası önünde toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:20
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        Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis (3)
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        ZEYDANBELEDİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

        Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararından sonra kalabalık bir grup Van Büyükşehir Belediye binası önünde toplandı. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan da eş başkan Neslihan Şedal, DEM Parti Van milletvekilleri Gülcihan Soyyiğit, Mahmut Dindar, Gülderen Varlı, Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç ve partililer ile birlikte belediye binası önüne gelerek açıklama yaptı. Zeydan, halkın iradesine, demokrasiye karşı gerçekleşen bu kararın hukuki bir temelinin olmadığını belirterek, "Buradan vicdanlı adalete, hukuka inanan bütün Türkiye toplumuna da seslenmek istiyoruz. Burada yapılan hukuksuzluk apaçık ortadadır. Halkın iradesine, demokrasiye karşı gerçekleşen bu hukuk garabetinin hiçbir hukuki temeli yoktur. Hep söyledik. Bizim başımıza gelen hukuksuzluklar, adaletsizlikler, zulüm yarın sizin başınıza da gelecektir. Onun için herkesin bu adaletsizlikler karşısında demokrasinin, adaletin yanında olmasını bekliyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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