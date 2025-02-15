Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, görevden uzaklaştırıldı (3)

Sabahın erken saatlerinde polis ekipleri, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Şubat'ta görülen duruşmada, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi sonrası belediye binası önüne gelerek eylem yapan partililerden dağılmalarını istedi. Ancak grup direnince, polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan 127 kişi, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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