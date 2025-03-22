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        Van'da kar yağışı etkili oldu

        VAN'da öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:30
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        Van'da kar yağışı etkili oldu
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        VAN'da öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezindeki kar, kısa sürede eridi.

        Kent merkezinde mart ayının son haftasında kar yağdı. Günlerdir güneşli havanın hakim olduğu kentte, Meteoroloji'nin uyarısının ardından, öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde etkili olan kar, kısa sürede erirken, kırsal bölgeler ise beyaza büründü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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