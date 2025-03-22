Van'da kar yağışı etkili oldu

Kent merkezinde mart ayının son haftasında kar yağdı. Günlerdir güneşli havanın hakim olduğu kentte, Meteoroloji'nin uyarısının ardından, öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde etkili olan kar, kısa sürede erirken, kırsal bölgeler ise beyaza büründü.

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