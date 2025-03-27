Van'da 3 araç kazaya karıştı; 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Van- Erciş karayolu üzerinde Ünseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 DF 905 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen 65 EC 70 plakalı otomobil ile kafa kafaya karıştı. 28 AYY 638 plakalı hafif ticari aracın da karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciş Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

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