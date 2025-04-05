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        Başkale'de kar yağışı; ilçe beyaza büründü

        VAN'ınBaşkale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:55
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        Başkale'de kar yağışı; ilçe beyaza büründü
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        VAN'ınBaşkale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezi beyaza büründü.

        Başkale'de soğuk hava etkili olurken, sabah saatlerinde ilçede kar yağışı başladı. 2 bin 400 rakımı ile kentin en yüksek yerleşim birimlerinden biri olan Başkale'de ilçe merkezi beyaza büründü. Parklar, bahçeler, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20, ilçe merkezinde 10 santimetreyi aştı. Vatandaşlar, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirtti.

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