Bakan Kacır: Eser ve hizmet siyaseti, meyvelerini veriyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bölgede yürüttükleri eser ve hizmet siyasetinin meyvelerini verdiğini belirterek, “Tarih boyunca pek çok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış güzide topraklarımızı, bölgemizi hak ettiği konuma taşıdık. Yıllar yılı hizmetten mahrum bırakılmış, ötelenmiş olan Doğu Anadolu'yu yatırımın, üretimin, istihdamın çekim merkezi haline dönüştürdük” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin (YYÜ) ev sahipliğinde Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na (DAKAF'25) katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Bakan Kacır, 19’uncu TUBİTAK Ortaokul Öğrencileri Van Bölge Yarışması ödül törenine, ardından da organize sanayi bölgesinde bulunan Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan DAKAF'25 açılışına katıldı. Fuardaki programda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Bilgi Teknolojileri Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, akademisyenler, STK temsilcileri ve üniversite öğrencileri yer aldı. YYÜ Müzik bölümü öğrencilerinin mini konserinin ardından konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen kariyer fuarının bölgenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesi, genç istihdamının artırılması ve üniversite-sanayi iş birliğinin pekiştirilmesi açısından verimli geçmesini temenni ettiğini söyledi.

'MÜHENDİSLERİMİZ HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR' Bakan Kacır, tarımdan sanayiye, sanayiden bilgi toplumuna evrilen bu süreçte fiziksel varlıklardan ziyade bilgi, teknoloji ve inovasyonun ekonomik gücün merkezine oturduğunu belirterek, "Nüfusunun ortanca yaşı 34 olan bir ülke olarak birçok gelişmiş ülkeye kıyasla 10-15 yaş daha genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Biz, bu demografik avantajı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefimizin temel dayanağı olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için attığımız her adımın odağına insan kaynağımızı yerleştirerek son 22 yılda büyük işler başardık. Türkiye'yi; kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen ve üretebilen, büyük atılımlara imzasını atan bir ülke konumuna yükseldik. İnsansız hava aracı üretiminde dünyada lider pozisyona eriştik. 60 yıllık yerli ve milli otomobil rüyamızı, Togg'la gerçeğe dönüştürdük. Artık imkansız zannedileni Türkiye'nin girişimcileri başarıyor, Türkiye'nin mühendisleri hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. Elde ettiğimiz bu tarihi kazanımların devamını getirmek ve gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

'GENÇLERİMİZE 'FİKİRDEN ÜRÜNE' GİDEN YOLLARI AÇIYOR' Günümüz dünyasında teknolojik dönüşüme öncülük yapan ve yön verenlerin gençler olduğuna vurgu yapan Bakan Kacır, "Bu anlayışla, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği ve geleceğin yetkinlikleriyle erken yaşlarda tanışabileceği iklimi inşa ediyoruz. 2018'den bu yana yurdun dört bir yanında düzenlediğimiz TEKNOFEST'ler ile gençlerimize 'fikirden ürüne' giden yolları açıyor, özgün ve milli teknolojiler üretme kabiliyetlerimizi daha da artırıyoruz. 81 ilimizin tamamında kurduğumuz DENEYAP Teknoloji Atölyelerimizde, gençlerimize bilim ve teknoloji dünyasının kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Bilim merkezleri, bilim söyleşileri ve bilim fuarları, bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarıyla bilim kültürünü güçlendiriyoruz. 'Sektör Kampüste' programımız ile üniversite öğrencilerine, sektör profesyonelleri tarafından güncel ve sahadan içeriklerle hazırlanarak zenginleştirilmiş dersler alma imkanı sunuyoruz. Milli Teknoloji Uzmanlık Programlarımızla; teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda, gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

‘GENÇLERİMİZE YENİLİKÇİ PROJELER GELİŞTİREBİLECEĞİ MEKANLAR OLUŞTURACAĞIZ’ Üniversitelerdeki teknoloji kulüplerini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin önünü açmak ve gençlere Ar-Ge'den girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede destek sunmak amacıyla Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Platformu’nu kurduklarını da anlatan Bakan Kacır, "Bu yıl sonuna kadar hayata geçireceğimiz 50 Milli Teknoloji Atölyesi ile; bilim ve teknoloji yarışmalarına katılan takımların ihtiyaç duyduğu her türlü makine, teçhizat ve sarf malzemelerini bir arada sunacağız. Bir yandan da öğrencilerin birlikte çalışarak yenilikçi projeler geliştirebileceği, iş birliği ve üretkenliği teşvik eden mekanlar oluşturacağız. Elbette gençlerimizin doğru yetkinliklerle buluşması kadar önemli bir diğer husus da iş hayatına atıldıklarında hayalleriyle ve hedefleriyle örtüşen bir çalışma ortamına sahip olmalarıdır. Bu bakımdan, kariyer fuarlarını, gençlerimizin gelecek projeksiyonlarını şekillendirmek için ilk temas noktalarından biri olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu. 'YENİ YATIRIMLARA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ' Bakan Kacır, ilkinin 2019'da düzenlenen ve bu yıl 200'den fazla kamu ve özel sektörden paydaşla düzenlenen DAKAF'25'in kısa sürede bölge gençlerinin geleceklerini şekillendirmesi için yetkin bir adres haline geldiğini söyledi. Fuarın aynı zamanda bölgede yatırımları bulunan ve bölgeye yatırım planlayan öncü firmaları için de gençlerle bir tanışma vesilesi olduğunu belirten Bakan Kacır, “Son 22 yıldır yaradılanı severiz Yaradan’dan ötürü' şiarıyla bölgemizde yürüttüğümüz eser ve hizmet siyaseti, hamdolsun meyvelerini veriyor. Tarih boyunca pek çok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış, güzide topraklarımızı, bölgemizi hak ettiği konuma taşıdık. Yıllar yılı hizmetten mahrum bırakılmış, ötelenmiş olan Doğu Anadolu'yu yatırımın, üretimin, istihdamın çekim merkezi haline dönüştürdük. Bu dönemde, bölgemizde yer alan illerimizde 4 yeni OSB kurduk ve toplam OSB sayısını 20'ye yükselttik. Sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 2 bin 500 hektardan 6 bin 300 hektara çıkardık. OSB'lerimizde 65 binden fazla ilave istihdam sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle, 556 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 317 bin vatandaşımıza gelir kapısı olacak 6 bin 553 yatırımı destekledik. Bölgemizin katma değerli üretim ve inovasyon altyapısının tesis edilmesinde önemli rol üstlenen, 5 teknopark, 7 Ar-Ge merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk. Bölgemizin kaderini değiştiren tüm bu atılımlara, yeni yatırımlara kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.