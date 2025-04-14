Van'ın otlu peyniri Avrupa'dan tescil beklerken, 4 ürün daha coğrafi işaret belgesi aldı

VAN'da, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen otlu peynirin Avrupa’da da tescillenip pazarlanması için yapılan başvurusunun sonucu beklenirken, Van tavası, erişte aşı, acem köftesi ve helise yemekleri de coğrafi işaret belgesi aldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, kentin meşhur otlu peynirinin Avrupa'da da tescillenmesini dört gözle beklediklerini, tescillenen diğer ürünlerin de tanıtımı için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Van'da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılması sonrası, yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillendi. Yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen kara kovan balı, un, tereyağı, yumurtanın karışımıyla oluşan 'murtuğa', bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan kavut gibi birçok kahvaltı çeşidinden oluşan Van kahvaltısının vazgeçilmezi olan otlu peynirin Avrupa'da da tescillenmesi ve pazarlanması için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından yapılan başvurunun sonucu bekleniyor. Otlu peynirin dışında murtuğa, kavut, keledoş, savatlı gümüş işlemeciliği, tandırda Van balığı, ayran aşı, Kürt köftesi, Van pastası, sengeser gibi coğrafi işaret belgesi alan ürünlerin yanı sıra 4 yeni ürün daha Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi.

'ŞU ANA KADAR 14 ÜRÜN TESCİLLENDİ' Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van tavası, erişte aşı, acem köftesi ve helise gibi ürünlerin de tescillenip coğrafi işaret belgesi aldığını söyledi. Kentteki tescilli ürün sayısının 14'e yükseldiğini anlatan Çeliktaş, "7 bin yıllık tarihi geçmişi olan Van, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Kentimizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra mutfak zenginliği de var. Van, tarım ve hayvancılık şehri ve küçükbaş hayvancılıkta Türkiye şampiyonu olan bir kent. Buna bağlı olarak hayvansal ev ve bitki ürünlerinin birleşmesiyle birçok ürün elde edilmiş. Her bir ürünün ayrı bir hikayesi var. Bunların başında Van'ın otlu peyniri geliyor. Bugüne kadar 10 ürün için coğrafi işaret belgeleri alınmış. Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığımız başvuru sonucu 4 yeni ürün daha coğrafi işaret belgesi aldı. 3 yeni ürünün daha tescillenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Van'ın şu ana kadar tescillenen ürün sayısı 14 oldu. Otlu peyniri ve kahvaltısı gibi, tescillenen diğer ürünlerin de tanıtılması için çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, kentimizin mutfak kültürünü ülkemiz ve Avrupa ülkelerinde tanıtmak. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. 2014'tte 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' Van'da kuruldu ve rekor kırdı. Van kahvaltısının vazgeçilmezi de otlu peyniridir" dedi.