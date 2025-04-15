Van'da kar yağışı

VAN'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü.

Van'da gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kentin bazı mahallelerinde zaman zaman tipi de etkili oldu. Park halindeki araçlar ve evlerin çatıları karla kaplanırken, yağışa hazırlıksız yakalanan öğrenciler ve işlerine gidenler zor anlar yaşadı.