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        Van'da kar yağışı

        VAN'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 08:03 Güncelleme: 15.04.2025 - 08:10
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        Van'da kar yağışı
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        VAN'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü.

        Van'da gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kentin bazı mahallelerinde zaman zaman tipi de etkili oldu. Park halindeki araçlar ve evlerin çatıları karla kaplanırken, yağışa hazırlıksız yakalanan öğrenciler ve işlerine gidenler zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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