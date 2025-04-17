Engeli mesleğinden koparmadı; 42 yıldır terzilik yapıyor

VAN'da yanlış iğne sonucu sağ bacağı felç kalan Necat Sarıca (58), 42 yıldır terzilik yapıyor. Emekli olmasına rağmen her gün dükkanını açan Sarıca, "Engelli olmam, benim çalışmalarıma engel değil. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyorum. İşlerim de çok iyi gidiyor. Müşterilerim yaptığım işi beğeniyorlar" dedi.

İpekyolu ilçesinde yaşayan Necat Sarıca'nın sağ bacağı, 4 yaşında götürüldüğü hastanede yanlış iğne kullanılması sonucu felç kaldı. Sağ bacağını kullanamayan Sarıca, 16 yaşında çırak olarak terziliğe başladı. Daha sonra iplik fabrikasına işçi olarak giren 3 çocuk babası Sarıca, 2003 yılında malulen emekli oldu ama terzilikten kopamadı. 2019'da dükkan açıp, mesleğini sürdüren Sarıca, ardından yetiştirdiği Bahri Dayan ile iş ortağı oldu.

'YOĞUN SİPARİŞ ALIYORUM'

42 yıldır terzilik yaptığını ve mesleğinden hiç kopmadığını söyleyen Sarıca, "Bu mesleğe 1983 yılında çırak olarak başladım. Daha sonra yün iplik fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladım. Engelli durumumdan dolayı 2003 yılında emekliye ayrıldıktan sonra bir terzi dükkanında çalışmaya devam ettim. 2019'da da kendi işimi kurdum. Engelli olmam, benim çalışmalarıma engel değil. Çok yoğun sipariş alıyorum. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyorum. İşlerim de çok iyi gidiyor. Müşterilerim yaptığım işi beğeniyorlar. Bana olumlu dönüşler oluyor. Terzilik mesleğimin yanı sıra 1. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Bedensel Engelliler Basketbol Spor Kulübü'nün antrenörlüğüne yapıyorum. Sporda yeterince destek bulamıyoruz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.