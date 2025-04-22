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        Flamingoların ilk kafilesi, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlara geldi

        İRAN'ın Urmiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası'na gelen ve bir süre burada konaklayarak yavrularını büyüten flamingoların ilk kafilesi, bu yıl nisan ayının ortalarında Erçek Gölü başta olmak üzere, Van Gölü çevresinde bulunan Edremit, Gevaş ve Erciş ilçelerindeki sulak alanlara gelmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:39 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:39
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        Flamingoların ilk kafilesi, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlara geldi
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        İRAN’ın Urmiye Gölü’nden göç ederek Van Gölü Havzası’na gelen ve bir süre burada konaklayarak yavrularını büyüten flamingoların ilk kafilesi, bu yıl nisan ayının ortalarında Erçek Gölü başta olmak üzere, Van Gölü çevresinde bulunan Edremit, Gevaş ve Erciş ilçelerindeki sulak alanlara gelmeye başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların zengin ve doğal yapısıyla yaban hayvanlarının tercih nedeni olduğunu belirtti.

        Türkiye'deki 453 kuş türünden yarısına yakınının konaklama ve üreme alanı olan Van Gölü Havzası’na flamingoların ilk kafilesi geldi. İran'ın Urmiye Gölü'nden göç eden flamingolar, Erçek Gölü başta olmak üzere Van Gölü çevresindeki sazlık alanlarda konaklamaya başladı. Geçen yıl yağışların uzun sürmesi nedeniyle temmuz ayı sonlarında bölgeye toplu olarak gelen flamingolar, bu yıl nisan ayının ortalarında geldi. Havaların soğumasıyla birlikte flamingolar önce Afrika'ya daha sonra da Hazar ve Urmiye bölgesine dönüyor.

        'GÖLÜN ÇEVRESİNDE SIĞ ALANLAR OLUŞTU'

        YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların zengin ve doğal yapısıyla yaban hayvanlarının tercih nedeni olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Van Gölü Havzası, bazı hayvanların tatil için bazı hayvanların da üreme için tercih ettiği yerlerden birisi. Havzadaki sulak alanların çok olması nedeniyle tür sayısı da fazla. Van Gölü Havzası, geçen yıl son 40 yılın en çok yağış alan mevsimini geçirdi. Leylek ve flamingolar, meteoroloji uzmanı gibidirler. Yani yağışın ne zaman geleceğini, don olayının ne zaman olacağını daha önceden sezerler ve göç zamanlarını da buna göre ayarlarlar. Küresel ısınmaya bağlı olarak son zamanlarda Van Gölü çevresindeki sığ alanlar da çoğaldı. Gölün çekilmesine bağlı olarak Edremit sazlıkları, Gevaş'taki Göründü, Yoldöndü, Dönemeç, Erciş'te Bendimahi gibi yerlerde flamingoları toplu şekilde görmek mümkün. Gölün çekildiği alanlarda, yaban hayvanları beslenme alanları da arttı. Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak ilkbahar sezonu da değişti. Daha önce nisanda bahar mevsimi gelirken şimdi mayısa doğru kaydı. Eskiden sadece Erçek Gölü'ne gelen flamingolar, gölde yaşanan çekilme nedeniyle şimdi Van Gölü Havzası’ndaki birçok noktaya gelip konaklıyor. Flamingoların selamlarını aldık, ilk kafilesi geldi. İlk kafileden sonra temmuz ve ağustos aylarında flamingoların sayılarının giderek artacağını bekliyoruz”

        ‘SULAK ALANLARIMIZI KORURSAK DAHA ÇOK FLAMİNGO GELECEK’

        Daha önceki yıllarda mevsime bağlı olarak şubatın sonu ve mart ayının başında flamingoların bölgeye geldiğini anlatan Prof. Dr. Aslan, "Şimdi nisan ayının ortaları ile mayısa doğru kaydı. Bu yıl kasımın sonuna kadar flamingolar çoğunlukta olacak ama bir kısmı 12 ay boyunca burada kalıyor. Van Gölü Havzası’na bu yıl da Sibirya'dan kazlar da geldi. Yazlık olarak kalan kazlar, üremek için tekrar Sibirya'ya göç edecekler. Tahminlerimize göre, İran'daki Urmiye Gölü’nün kuruması, İç Anadolu Bölgesi'ndeki Tuz Gölü ve bazı göllerin tehdit altında olması nedeniyle flamingolar, bu bölgeyi daha çok tercih etmeye başladı. Eğer Van Gölü'ndeki sulak alanlarımızı korursak daha çok flamingo buraya gelecek ama yaban hayvanlarını için gıda ve güvenliğinin ön planda olması gerekir. Güvenlik deyince gürültünün olmaması gerekir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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