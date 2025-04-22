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        Polis çocukları 1 günlüğüne polis olup, klip çekti

        VAN'ın Erciş ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle polis çocuklarına polis üniforması giydirilip 1 günlüğüne görevlendirme yapılarak klip çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:54 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:54
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        Polis çocukları 1 günlüğüne polis olup, klip çekti
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        VAN'ın Erciş ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle polis çocuklarına polis üniforması giydirilip 1 günlüğüne görevlendirme yapılarak klip çekildi.

        Erciş Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, ilçe kaymakamlığının da katkılarıyla, yaşları 7 ile 10 arasında değişen polis çocuklarına üniforma giydirip çeşitli birimlerde görevlendirerek klip çekti. Emniyet müdürü olarak görevlendirilen Reşit Çelik İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Rüveyda Günay, bütün birimlerle iletişime geçerek meslektaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayıp, görevlerinde başarılar diledi. Günay, "Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Benim hayalim, babam gibi polis olmaktı. Bugün bana Emniyet Müdürü görevi verildi. Ben de telsizle arkadaşlarımın bayramını kutlayarak başarılar diledim. Polis amcalarıma çok teşekkür ederim" dedi.

        Birbirleriyle telsizle iletişim sağlayan çocuk polisler Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde kurulan uygulama noktasında akülü araçları durdurup ehliyet kontrolü de yaptı.

        Erciş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Mustafa Sapan ise "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Erciş Kaymakamı Sayın Murat Karaloğu’nun katkılarıyla çocuklarımızla bir klip çektik. Geleceğimizin teminatı olan çocukların bayramlarını kutlamak ve hayallerini gerçekleştirmek bizleri de çok mutlu etti. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ını kutlarız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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